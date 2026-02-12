Tutti pazzi per Gilberto Mora, l'agente Rafaela Pimenta: "Lo venderemo a caro prezzo"

Gilberto Mora è già considerato una delle grandi promesse del calcio nordamericano e tutti gli occhi saranno puntati su di lui al Mondiale 2026. Nonostante abbia appena 17 anni, il centrocampista offensivo del Tijuana si è già guadagnato la fama di talento emergente, attirando l’interesse di club europei di primo piano come PSG, Real Madrid e diverse squadre inglesi.

La sua agente, Rafaela Pimenta, ha chiarito subito le intenzioni sul futuro del giovane messicano: "Lo venderò molto caro. Farò in modo che parta a un prezzo elevato. Se sarà venduto a un prezzo importante, sarà rispettato. Perché un giocatore che gioca in Brasile può valere 80 milioni, mentre se gioca in Messico dovrebbe valere solo 8 milioni? Il campionato brasiliano è davvero così superiore a quello messicano? No. Gli europei cercano di convincere i messicani che non possono costare tanto, e questo mi irrita", ha dichiarato senza mezzi termini.

Il messaggio è chiaro: chi vorrà assicurarsi Mora dovrà essere pronto a sborsare una cifra considerevole, riconoscendo il valore di un talento già maturo nonostante la giovane età. Il centrocampista offensivo, abile nella costruzione del gioco e con grande visione, rappresenta un investimento importante per il futuro, e la strategia della sua agente mira a proteggere il prezzo e la reputazione del ragazzo sul mercato internazionale.