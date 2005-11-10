Bayern Monaco, ci siamo per il rinnovo di Kane: accordo a un passo, i dettagli

Il Bayern Monaco è sempre più vicino a blindare Harry Kane. L'attaccante inglese, 33 anni, ha il contratto in scadenza al termine della stagione, ma le parti stanno lavorando da tempo per proseguire insieme. Secondo quanto riferito da Sky Germania, negli ultimi giorni la trattativa ha fatto registrare progressi significativi e l'intesa per un prolungamento di altre due stagioni, fino al 2029, è ormai vicina. Il rinnovo del centravanti rappresenta una delle questioni principali affrontate dalla dirigenza bavarese in questa fase della stagione.

Kane-Bayern, restano da definire gli ultimi dettagli

La firma definitiva non è ancora arrivata, ma filtra grande fiducia da tutte le parti coinvolte nella trattativa. Restano infatti da sistemare soltanto gli ultimi dettagli prima di poter arrivare alla fumata bianca. Salvo sorprese, dunque, Kane è destinato a proseguire la propria esperienza al Bayern Monaco ben oltre la naturale scadenza dell'attuale contratto. L'accordo fino al 2029 permetterebbe al club tedesco di assicurarsi il centravanti inglese per altre due stagioni, allontanando così le ipotesi di un possibile addio a parametro zero al termine dell'annata.