Kalimuendo non decolla a Nottingham: a gennaio può tornare in Bundesliga

Il ritorno di Arnaud Kalimuendo al Nottingham Forest non ha prodotto gli effetti sperati con il centravanti che a gennaio è pronto a cambiare nuovamente maglia per cercare un club dove possa giocare con maggiore continuità. Lo riferisce TeamTalk spiegando che il club inglese è pronto ad aprire sia alla cessione a titolo definitivo sia a un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Il classe 2002 in questa stagione ha infatti collezionato appena cinque presenze, senza gol o assist, per un totale di 110 minuti in campo non riuscendo a entrare nelle rotazioni del tecnico Oliver Glasner

Ritorno di fiamma dell’Eintracht Francoforte

Col in Forest che non si opporrebbe a una sua partenza, pur chiedendo una cifra attorno ai 30 milioni di euro, Kalimiendo si sta guardando già attorno alla ricerca di un club da cui ripartire. In questo senso va segnalato il ritorno di fiamma di quel Eintracht Francoforte dove ha lasciato buoni ricordi nella seconda parte della passata stagione con sei reti in 19 presenze. Il club tedesco ha come obiettivo principale a gennaio quello di rinforzare il proprio reparto offensivo e per questo potrebbe bussare alle porte degli inglesi per chiedere il classe 2002 in prestito con opzione d’acquisto.