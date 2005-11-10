Un caso in Portogallo, ma Postecoglou: "Ronaldo sta bene, fisicamente e mentalmente"

Ange Postecoglou, allenatore dell'Al-Nassr e sostituto di Jorge Jesus in panchina, non ha voluto entrare nella polemica scoppiata attorno a Cristiano Ronaldo e la questione della Nazionale portoghese, limitandosi a parlare della sua squadra in vista della ripresa del campionato di Saudi Pro League.

Le prime parole

"Cristiano è tornato al club in buone condizioni fisiche e mentali. Questa è la cosa più importante per noi", ha affermato il tecnico australiano. Tutto indica che sarà disponibile per la partita di venerdì contro l'Al-Diriyah, valida per l'ottava giornata della massima competizione saudita, e potrebbe tornare titolare nell'undici dell'Al Nassr dopo i giorni di riflessione e i contrasti avuti con il ct Jorge Jesus negli ultimi giorni.

Capitolo a parte

Su quanto accaduto con la nazionale portoghese e la recente uscita dell'attaccante dal gruppo lusitano, Postecoglou è stato perentorio: "Non mi piace che gli allenatori di club commentino ciò che accade in nazionale, quindi non ne parlerò". Poi l'ex allenatore del Tottenham ha aggiornato sulle condizioni di Joao Felix, tornato dalla Nazionale e già reintegrato nel gruppo per gli allenamenti. Quanto a CR7, invece, riprende la corsa ai 1000 gol in carriera: la star portoghese conta 979 reti nel corso della sua carriera e tiene fisso l'obiettivo.