La controversia sulla finale di Coppa d'Africa si arricchisce di un nuovo capitolo. Il Marocco ha segnalato al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) una presunta telefonata tra Abdoulaye Fall, presidente della Federcalcio senegalese, e uno dei componenti del collegio chiamato a pronunciarsi sul ricorso del Senegal. A riferirlo è Reuters, citando una fonte a conoscenza del dossier. La federazione senegalese ha respinto l'accusa.

La presunta telefonata e la smentita del Senegal

Secondo la ricostruzione riportata dall'agenzia, la conversazione sarebbe avvenuta domenica e avrebbe coinvolto Ulrich Haas, giurista tedesco membro del collegio incaricato di esaminare il ricorso presentato dal Senegal. Si tratta, al momento, di un'accusa avanzata dalla parte marocchina e non di un fatto accertato pubblicamente. Reuters precisa di non essere riuscita a verificare autonomamente né l'effettivo svolgimento della telefonata né il contenuto della conversazione. Al momento della pubblicazione, anche il TAS non era disponibile per fornire una risposta all'agenzia.

La replica del Senegal è arrivata attraverso Abdoulaye Sow, segretario generale della federazione. Come riportato dal media locale Senego, il dirigente ha negato che la telefonata sia mai avvenuta, definendola "immaginaria" in alcune dichiarazioni al giornalista Malang Sané. Sow ha inoltre sostenuto che Fall "non conosce nemmeno i giudici" coinvolti nel procedimento e che non era presente all'udienza.

Il TAS atteso alla decisione sul ricorso

L'episodio arriva mentre cresce l'attesa per la decisione del tribunale. Lunedì il TAS ha annunciato che renderà nota la propria pronuncia nel pomeriggio di martedì 24 novembre, senza indicare un orario preciso. Il tribunale ha inoltre ricordato che, per qualsiasi comunicazione relativa al caso, fanno fede esclusivamente i suoi canali ufficiali.



Al centro della disputa c'è il risultato della finale di gennaio. Il Senegal aveva conquistato il trofeo battendo il Marocco per 1-0 ai tempi supplementari, ma successivamente la Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha annullato quel risultato, assegnando ai marocchini la vittoria per 3-0. La decisione era stata motivata considerando il temporaneo abbandono del campo da parte dei senegalesi come una rinuncia alla partita. Il Senegal ha presentato ricorso al TAS per ottenere la restituzione del titolo.