Si prospetta una prima sessione di mercato complicata per Mauricio Pochettino al Manchester United. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club metterà a disposizione del tecnico meno di 50 milioni di sterline per rinforzare una rosa attualmente in difficoltà nella parte bassa della Premier League. La pesante sconfitta per 4-0 contro il Liverpool, nella prima partita dell'allenatore sulla panchina dei Red Devils, ha evidenziato il lavoro da fare, ma i limiti economici impediranno una rivoluzione a gennaio.

Manchester United, due acquisti nel mirino

La strategia del club sarebbe quella di concentrarsi su due innesti, anche attraverso operazioni in prestito. Le priorità individuate riguardano un centravanti e un difensore, anche se resta sotto osservazione la fascia sinistra.

Per il reparto arretrato è emerso il nome di Nathan Collins, centrale del Brentford. Più complicate, invece, le piste che portano a Calvin Bassey, destinato a rimanere al Fulham, e Jarrad Branthwaite: la valutazione superiore ai 70 milioni di sterline rende il difensore difficilmente raggiungibile con il budget attuale.

Pochettino chiamato a sfruttare un budget limitato

Con risorse così ridotte, il nuovo allenatore non potrà permettersi errori. L'idea è intervenire in maniera mirata, evitando di ripetere le operazioni costose e poco lungimiranti che in passato hanno creato problemi al club.

Un attaccante in prestito, in grado di garantire un'alternativa a Benjamin Sesko, permetterebbe di conservare risorse da destinare alla difesa. Un centrale versatile potrebbe inoltre aiutare Pochettino a introdurre la linea difensiva più alta che predilige.



Resta da capire se una cifra inferiore ai 50 milioni sarà sufficiente per cambiare il volto della squadra e allontanarla dalle zone pericolose della classifica. Se i risultati non dovessero migliorare prima di gennaio, lo United potrebbe essere costretto a rivedere i propri piani. Per il momento, la sfida di Pochettino sarà valorizzare gli elementi già a disposizione e individuare due rinforzi capaci di incidere subito.