Il Portogallo omaggerà Cristiano Ronaldo: tutti con il numero 7 contro la Danimarca

Il Portogallo si prepara a scendere in campo per la prima volta senza Cristiano Ronaldo dopo l'annuncio del ritiro internazionale del giocatore dell'Al Nassr. In occasione della sfida contro la Danimarca, valida per la Nations League, la Federazione ha organizzato una serie di tributi per celebrare il giocatore che ha segnato un'epoca con la maglia della Seleção.

I compagni e gli ex compagni di nazionale di CR7 indosseranno una maglia speciale con il numero 7 al momento dell'ingresso in campo, prima degli inni nazionali. Inoltre, al settimo minuto della partita, l'Estadio Municipal de Braga si fermerà per rendere omaggio alla carriera del cinque volte Pallone d'Oro.

Tutti con il numero simbolo di CR7

Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, l'iniziativa è stata promossa dalla Federazione portoghese e condivisa dal commissario tecnico Jorge Jesus e dal gruppo dei capitani, composto da Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rúben Dias. Il numero 7, diventato un marchio di fabbrica di Ronaldo, accompagnerà così l'ingresso in campo della squadra lusitana in una serata che si preannuncia emozionante.

Il ricordo di una leggenda

Cristiano Ronaldo ha chiuso la sua avventura internazionale dopo oltre vent'anni, dal debutto nel 2003 fino all'ultima presenza nel 2026. Con il Portogallo ha conquistato un Europeo e una Nations League, diventando il miglior marcatore della storia della nazionale. La celebrazione prevista durante la gara contro la Danimarca è stata autorizzata dalla UEFA.