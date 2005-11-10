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Dalla Francia: Neymar pensa seriamente al ritiro. Una dichiarazione recente emblematica

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:11Calcio estero
10.11.2026 18:11Calcio estero
Fonti preferite
Il miglior goleador della storia del Brasile ed ex PSG sta meditando seriamente di appendere gli scarpini al chiodo secondo indiscrezioni dalla Francia
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Neymar appare sempre più incerto. La stella brasiliana ha iniziato a valutare seriamente l'ipotesi di chiudere anticipatamente la propria carriera a causa del continuo calvario fisico e dei ricorrenti infortuni che ne limitano il rendimento. Secondo quanto riportato dal portale francese Foot Mercato, l'attaccante 34enne in forza al Santos ha confessato queste difficoltà al creatore di contenuti Cris Guedes a margine del torneo della Kings League, lasciando intendere la possibilità di un addio al calcio giocato prima di quanto ipotizzato in passato.

Quella frase

Nel corso della conversazione, dopo aver espresso l'intenzione di far parte della Kings League e di voler proseguire fino al 2030, Neymar è stato stuzzicato da Guedes circa la possibilità di spingersi oltre, dato che a quella data avrebbe compiuto 39 anni. Di fronte all'insistenza, il maggior marcatore della storia della Nazionale brasiliana ha frenato bruscamente le aspettative spiegando l'impossibilità di proseguire oltre: "Se avessi le mie ginocchia, capiresti".

Il punto

Un'ammissione sofferta che evidenzia l'impatto dei problemi fisici patiti negli ultimi anni, capaci di minare la continuità e la tenuta di O'Ney sui terreni di gioco. Sebbene il desiderio di calcare i campi di calcio rimanga vivo, l'ex talento di Barcellona e PSG sembra ormai consapevole dei limiti imposti dal proprio corpo, trasformando l'idea di un ritiro anticipato rispetto ai programmi iniziali in una prospettiva estremamente concreta per il suo imminente futuro.

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