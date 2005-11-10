Al termine della sconfitta per 2-0 contro l’Inter a San Siro, il tecnico dello Stoccarda, Sebastian Hoeness, ha analizzato la prestazione dei suoi, sottolineando la qualità della competizione e la necessità di crescere nei momenti decisivi.

I dettagli fanno la differenza

L’allenatore tedesco ha evidenziato soprattutto l’approccio della squadra: "È una competizione di grande qualità. Siamo partiti bene, abbiamo avuto una grande occasione all’inizio. A questo livello sono i dettagli a fare la differenza. Dobbiamo imparare e lo faremo, ma è positivo sapere che possiamo competere a questo livello". Hoeness ha poi riconosciuto i meriti dell’Inter, capace di sfruttare al meglio le opportunità create: "Individualmente abbiamo fatto bene, abbiamo creato delle occasioni. Quando loro hanno segnato il secondo gol è diventato tutto molto difficile. L’Inter è una squadra molto efficiente".