La sconfitta contro il Lilla in Champions League ha lasciato strascichi pesanti in casa Bayern Monaco. Oltre al risultato negativo, a far discutere sono state le parole di Joshua Kimmich nei confronti della dirigenza bavarese, accusata di aver gestito in modo sbagliato la situazione legata a Jamal Musiala. Il centrocampista tedesco, uno dei simboli del club, ha preso posizione in difesa del compagno, criticando soprattutto la scelta di rendere pubbliche alcune valutazioni sul suo futuro.

"La salute viene prima del club"

Kimmich, 31 anni e al Bayern da oltre un decennio con 25 trofei conquistati, ha puntato il dito contro le dichiarazioni di figure di riferimento come Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeness e il CEO Jan-Christian Dreesen, che avevano espresso dubbi sulle continue assenze di Musiala e aperto anche alla possibilità di un trasferimento per motivi economici. Il tedesco ha ricordato il valore del compagno: "Ha trascinato la squadra durante l'Europeo ed è stato il nostro giocatore più importante. Poi ha rinnovato il contratto e ha ricevuto la maglia numero 10, sia qui che in nazionale".

Kimmich ha riconosciuto le difficoltà vissute dal talento bavarese: "Da un anno e mezzo non riesce praticamente mai a giocare quattro o cinque partite consecutive. È quindi comprensibile che non sia ancora al livello atteso, così come è comprensibile che il club sia preoccupato per la sua situazione".

"Il Bayern non può dimenticare l'uomo"

La critica più dura, però, riguarda il modo in cui la vicenda è stata comunicata all'esterno: "Quello che non capisco è il modo in cui tutto è stato reso pubblico. È inaccettabile che questa situazione si giochi sulle spalle di un giocatore". Kimmich ha poi richiamato i valori storici del Bayern: "Il club viene sempre prima di tutto, ma non può essere più importante dell'essere umano. È un limite invalicabile e non rappresenta lo spirito del Bayern".