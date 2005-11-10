De Zerbi e GTA6: "I ragazzi sanno quando spegnere la Play. Altrimenti faccio a pezzi tutto"
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Andrea Piras
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20.11.2026 21:42Calcio estero
L'allenatore degli Spurs ha parlato del videogioco uscito nei giorni scorsi: "Non sono un poliziotto, non sono un padre, sono un allenatore"
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E' il gioco del momento. Nei giorni scorsi è uscito GTA6 e il tema dei giochi alla PlayStation è di attualità in gran parte delle conferenze stampa dei tecnici in Italia e all'estero. Anche Roberto De Zerbi non è stato esente da una domanda sulla questione specialmente legato ai giocatori che passano le ore davanti al video. Questa è stata la risposta del tecnico del Tottenham:
"Senti, io non sono un poliziotto, non sono un padre, sono un allenatore. Credo che nel mio spogliatoio ci siano brave persone, gente matura; sanno bene quando è il momento di spegnere la PlayStation o altro. In caso contrario, entro nelle loro stanze e faccio a pezzi GTA e tutto il resto".
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