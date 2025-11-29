CAF Champions League, oggetto lanciato dai tifosi colpisce Trezeguet: scoppia la rissa

La partita di CAF Champions League tra l’AS FAR Rabat e l’Al Ahly, terminata 1-1, è stata segnata da episodi di violenza che hanno superato i confini del calcio giocato. L’incontro, disputato venerdì sera allo stadio Moulay Hassan di Rabat, ha visto il centravanti egiziano Mahmoud Trezeguet diventare involontariamente protagonista: un oggetto metallico, simile a una spatola da muratore, è stato lanciato dalla curva dei tifosi marocchini colpendolo.

Quando Trezeguet ha cercato di consegnare l’oggetto agli ufficiali di gara, i giocatori locali hanno tentato di impedirglielo, nascondendolo e generando una vera e propria rissa in campo. Le immagini diffuse sui social mostrano spintoni e colluttazioni tra le due squadre, costringendo l’arbitro a intervenire per riportare l’ordine. Non solo: durante un contropiede dell'Al Ahly, un secondo pallone è stato lanciato volontariamente sul campo da un raccattapalle per interrompere l’azione, provocando ulteriore tensione.

Episodi che faranno discutere in vista soprattutto della Coppa d'Africa 2025, che si disputerà proprio in Marocco e comincerà tra poche settimane. Nonostante il caos, l'Al Ahly ha conquistato un pareggio prezioso grazie alla rete di Trezeguet e resta in testa al gruppo B, a pari punti con gli Young Africans della Tanzania. Il Far Rabat, invece, occupa il terzo posto con un solo punto in due gare. Lo stadio Moulay Hassan ospiterà tre partite della prossima CAN e un ottavo di finale a partire da fine dicembre.