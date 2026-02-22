Avvio choc per l’Inter Miami: ko pesante e Messi si infuria con gli arbitri nel post-partita
La nuova stagione di MLS si apre nel peggiore dei modi per l’Inter Miami. Al Los Angeles Memorial Coliseum, la squadra guidata da Lionel Messi viene travolta 3-0 dal Los Angeles FC, trascinato da Heung-min Son. Una serata a senso unico, con i californiani padroni del campo dall’inizio alla fine.
Messi, mai realmente in partita, ha chiuso l’incontro visibilmente nervoso. Al triplice fischio, l’argentino ha cercato il confronto con l’arbitro, lasciandosi andare a un momento di forte frustrazione. Nei corridoi dello stadio, il clima si è surriscaldato ulteriormente: solo l’intervento deciso di Luis Suárez ha evitato che la situazione degenerasse.
La scena, ripresa con uno smartphone da alcuni presenti, è rapidamente diventata virale sui social, alimentando il dibattito su un debutto stagionale da dimenticare per l’Inter Miami. Un campanello d’allarme immediato, che costringerà la squadra a reagire in fretta per rimettere in carreggiata una stagione iniziata in salita.
I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA
DC United-Philadelphia Union 1-0
Orlando City-New York Red Bulls 1-2
Vancouver Whitecaps-Real Salt Lake 1-0
Austin FC-Minnesota 2-2
Dallas-Toronto FC 3-2
Houston Dynamo-Chicago Fire 2-1
Nashville-New England Revolution 4-1
Los Angeles FC-Inter Miami 3-0
Portland Timbers-Columbus Crew 3-2
San Diego FC-CF Montreal 5-0
San Jose Earthquakes-Sporting Kansas City 3-0
CLASSIFICA WESTERN CONFERENCE
San Diego FC 3
San José Earthquakes 3
Los Angeles FC 3
FC Dallas 3
Portland Timbers 3
Houston Dynamo 3
Vancouver Whitecaps 3
Minnesota 1
Austin FC 1
St. Louis City 1
Los Angeles Galaxy 0*
Colorado Rapids 0*
Seattle Sounders 0*
Real Salt Lake 0
Sporting Kansas City 0
*a zero partite
CLASSIFICA EASTERN CONFERENCE
Nashville 3
Cincinnati 3
New York Red Bulls 3
DC United 3
Charlotte 1
New York City 0*
Toronto FC 0
Columbus Cres 0
Chicago Fire 0
Orlando City 0
Philadelphia Union 0
Atlanta United 0
New England Revolution 0
Inter Miami 0
Montreal 0
*a zero partite