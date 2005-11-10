Clamoroso a Madrid! L'Alaves vince in casa del Real, il Barellona può allungare
Paolo Lora Lamia
Un risultato a sorpresa chiude il sabato di Liga. Impegnato in casa contro l'Alaves, il Real Madrid rimedia una sconfitta per 1-2. Ospiti avanti al 22' con Martinez e capaci poi di raddoppiare al 61' con Hidalgo. 8 minuti più tardi Mbappé sembra avviare la rimonta dei Blancos, che però non si concretizza. Nel finale viene anche espulso per doppio giallo Bellingham, che proprio questa sera ha raggiunto Beckham come inglese più presente nel club a quota 159 presenze. La squadra di Mourinho di vede sfrecciare davanti i cugini dell'Atletico, vittoriosi oggi sul campo dell'Elche e dà l'occasione al Barcellona di allungare. Questo il programma completo e la classifica:
La 14ª giornata
Venerdì 20 novembre
Levante - Racing Santander 1-3
Sabato 28 novembre
Betis Siviglia - Rayo Vallecano 0-1
Malaga - Athletic Bilbao 3-4
Elche - Atletico Madrid 2-3
Real Madrid - Alavés 1-2
Domenica 29 novembre
Valencia - Osasuna
Deportivo A Coruna - Barcellona
Celta Vigo - Villarreal
Real Sociedad - Siviglia
Lunedì 30 novembre
Espanyol - Getafe
La classifica
1. Barcellona 36
2. Atlético Madrid 34
3. Real Madrid 33
4. Betis 27
5. Real Sociedad 22
6. Racing Santander 20
7. Siviglia 19
8. Athletic Club 19
9. Alavés 19
10. Villarreal 15
11. Espanyol 15
12. Deportivo 15
13. Rayo Vallecano 15
14. Osasuna 15
15. Celta Vigo 13
16. Getafe 12
17. Valencia 12
18. Levante 12
19. Elche 11
20. Málaga 5