Real Madrid-Alaves, le formazioni ufficiali: Endrick ai box (ma non per scelta tecnica)
Paolo Lora Lamia
Vincere e mettere pressione al Barcellona da un lato, fare il colpo grosso contro una big e sognare l'Europa dall'altro: c'è tutto questo in Real Madrid-Alaves, match che chiude il sabato di Liga.
Mourinho schiera i suoi con il 4-2-3-1 piazzando Brahim Diaz, Bellingham e Vinicius alle spalle di Mbappé. Out l'uomo mercato Endrick (che per gennaio piace molto a Milan e Roma): il brasiliano è alle prese con una lesione muscolare all'adduttore sinistro. Sanchez Flores risponde con il 3-5-2, con l'obiettivo di chiudere tutti gli spazi e tentare le ripartenze.
Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Alaves
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Guler; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Mourinho
Alaves (3-5-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Otto; Perez, Ibanez, Blanco, Suarez, Rebbach; Martinez, Diaz. Allenatore: Sanchez Flores