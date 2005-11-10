Nel sabato di calcio internazionale, con i principali campionato europei che si prendono la scena, c'è spazio stavolta anche per il Sudamerca. E non potrebbe essere altrimenti, visto che al "Centenario" di Montevideo andrà in scena la finale di Copa Libertadores. A contendersi il prestigioso trofeo una brasiliana e un'argentina, ovvero Palmeiras ed Estudiantes. Come spesso accade in questi anni, la coppa parla verdeoro.

Il gol decisivo ad inizio ripresa

Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, al 52' ecco la giocata che decide la gara: splendido pallone scavalca-difesa di Arthur verso la testa di Jhon Arias, che fa la sponda all'indietro per l'accorrente Ramon Sosa; rasoterra di sinistro e l'ex Lazio Muslera battuto. I brasiliani poi limitano la reazione argentina, resistendo fino al novantesimo e per i successivi - e lunghissimi - 8 minuti di recupero. Al fischio finale, è festa grande per il prestigioso traguardo.

Anni di dominio brasiliano

Quella appena conquistata è la quarta Copa Libertadores nella storia del Palmeiras e, a partire dal 2020, si tratta del terzo trionfo. Periodo molto florido dunque quello attuale, sia per il club che più in generale per il calcio brasiliano. Le ultime 8 edizioni della competizione sono state conquistate sempre da compagini verdeoro: per trovare un club vincitore proveniente da un altro paese bisogna tornare al 2018, anno della storica finale tra Rvier Plate e Boca Juniors vinta a Madrid dai Millonarios.