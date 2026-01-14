Coppa d'Africa, il Marocco cerca il primo successo dopo 50 anni. Nigeria a secco da 13
Andranno in scena stasera le attese semifinali della Coppa d'Africa e mai come stavolta si respira un'aria di grande incertezza. A contendersi il titolo saranno quattro delle squadre favorite della vigilia: i padroni di casa del Marocco, la Nigeria, il Senegal e l'Egitto.
Tutte queste 4 Nazionali hanno sollevato l'ambito trofeo almeno una volta: i Faraoni ben 5 (storica la tripletta 2006-2008-2010), la Nigeria 3 (l'ultima nel 2013), il Senegal 1 (nel 2021) così come il Marocco, il cui unico successo risale a 50 anni fa esatti.
La "finale" della CAN 1976 si giocò il 14 marzo 1976 allo stadio di Addis Abeba, in Etiopia, e vide opposte le rappresentative di Marocco e Guinea. L’incontro si concluse sull’1-1 ma in realtà non si trattò di un vero e proprio ultimo atto, dato che il torneo prevedeva una fase conclusiva con un girone all’italiana tra le squadre qualificate. La sfida fu l'ultima del torneo e risultò decisiva per l’assegnazione del titolo: il Marocco chiuse con 5 punti, la Guinea con 4.
L'albo d'oro completo
1957 Egitto
1959 Rep. Araba Unita
1962 Etiopia
1963 Ghana
1965 Ghana
1968 Congo-Kinshasa
1970 Sudan
1972 Congo-Brazzaville
1974 Zaire
1976 Marocco
1978 Ghana
1980 Nigeria
1982 Ghana
1984 Camerun
1986 Egitto
1988 Camerun
1990 Algeria
1992 Costa d'Avorio
1994 Nigeria
1996 Sudafrica
1998 Egitto
2000 Camerun
2002 Camerun
2004 Tunisia
2006 Egitto
2008 Egitto
2010 Egitto
2012 Zambia
2013 Nigeria
2015 Costa d'Avorio
2017 Camerun
2019 Algeria
2021 Senegal
2023 Costa d'Avorio
2025
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30