Coppa d'Africa, il Marocco cerca il primo successo dopo 50 anni. Nigeria a secco da 13

Andranno in scena stasera le attese semifinali della Coppa d'Africa e mai come stavolta si respira un'aria di grande incertezza. A contendersi il titolo saranno quattro delle squadre favorite della vigilia: i padroni di casa del Marocco, la Nigeria, il Senegal e l'Egitto.

Tutte queste 4 Nazionali hanno sollevato l'ambito trofeo almeno una volta: i Faraoni ben 5 (storica la tripletta 2006-2008-2010), la Nigeria 3 (l'ultima nel 2013), il Senegal 1 (nel 2021) così come il Marocco, il cui unico successo risale a 50 anni fa esatti.

La "finale" della CAN 1976 si giocò il 14 marzo 1976 allo stadio di Addis Abeba, in Etiopia, e vide opposte le rappresentative di Marocco e Guinea. L’incontro si concluse sull’1-1 ma in realtà non si trattò di un vero e proprio ultimo atto, dato che il torneo prevedeva una fase conclusiva con un girone all’italiana tra le squadre qualificate. La sfida fu l'ultima del torneo e risultò decisiva per l’assegnazione del titolo: il Marocco chiuse con 5 punti, la Guinea con 4.

L'albo d'oro completo

1957 Egitto

1959 Rep. Araba Unita

1962 Etiopia

1963 Ghana

1965 Ghana

1968 Congo-Kinshasa

1970 Sudan

1972 Congo-Brazzaville

1974 Zaire

1976 Marocco

1978 Ghana

1980 Nigeria

1982 Ghana

1984 Camerun

1986 Egitto

1988 Camerun

1990 Algeria

1992 Costa d'Avorio

1994 Nigeria

1996 Sudafrica

1998 Egitto

2000 Camerun

2002 Camerun

2004 Tunisia

2006 Egitto

2008 Egitto

2010 Egitto

2012 Zambia

2013 Nigeria

2015 Costa d'Avorio

2017 Camerun

2019 Algeria

2021 Senegal

2023 Costa d'Avorio

2025