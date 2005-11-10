"Sono al verde. Ho speso tutto nel Santos": Neymar (in scadenza) scherza a un torneo di poker

Neymar torna a far parlare. Presente durante un evento di poker a San Paolo questo venerdì, l'attaccante brasiliano di 34 anni ha scherzato quando gli è stato chiesto se fosse senza credito per giocare. Precisamente al BSOP Millions 2026, un torneo al quale ha partecipato appunto anche il numero 10 che si è lasciato andare ad una battuta: "Sono al verde. Ho speso tutto nel Santos", ha detto, tra le risate.

Cosa ci faceva lì

Lo sapevate? Neymar è un appassionato di poker. Un rapporto che va ben oltre una partecipazione occasionale, visto che il più grande marcatore della storia della Nazionale brasiliana ha già disputato grandi competizioni internazionali e condivide frequentemente momenti delle sue partite sui social network. La passione per il gioco di carte è un altro lato del calciatore che, pur con una carriera segnata da conquiste, trofei e protagonismo sui più grandi palcoscenici del calcio, trova nel poker uno spazio per dare sfogo ad un'altra passione.

Non è passato sotto traccia

L'ex PSG e Barcellona, oggi al Santos ma con contratto in scadenza il 31 dicembre 2026, è stata una delle grandi attrazioni di un'edizione che promette di entrare nella storia del poker nazionale. Il BSOP Millions 2026 è l'ultima e più grande tappa della stagione del Campionato Brasiliano di Poker e si svolge tra il 13 e il 28 novembre, riunendo giocatori provenienti da tutto il Paese e rappresentanti di oltre 45 Nazioni.