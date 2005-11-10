L'avventura parigina di Lucas Chevalier sembra giunta a un bivio decisivo a un anno e mezzo dal suo sbarco nella capitale francese. Arrivato nell'estate del 2025 dal Lille per circa 40 milioni di euro con il compito di raccogliere l'eredità di Gianluigi Donnarumma, il portiere del PSG ha pagato a caro prezzo un avvio altalenante e Luis Enrique ha deciso di riaprire la concorrenza tra i pali, finendo per affidare stabilmente i guantoni da titolare a Matvei Safonov. Relegato in panchina e privo di minuti ufficiali addirittura dal 23 gennaio scorso contro l'Auxerre, il 25enne ha visto sfumare anche la convocazione con la Francia per il Mondiale del 2026.

Futuro lontano

Di fronte a uno stallo tecnico che rischia di frenarne ulteriormente la carriera e il valore di mercato, Chevalier ha maturato la volontà di cambiare aria già nella prossima sessione invernale di gennaio pur di ritrovare continuità e centralità in un club ambizioso. Secondo quanto riportato da L'Équipe, l'estremo difensore - legato al Paris Saint-Germain da un contratto valido fino al 2030 - chiederà a breve un confronto diretto con l'allenatore Luis Enrique e con il direttore sportivo Luis Campos per esporre la propria esigenza e valutare ogni formula utile, dal prestito al trasferimento a titolo definitivo.

A una condizione

La dirigenza parigina non intende alzare barricate per trattenere Chevalier controvoglia, ma subordina qualsiasi via libera a una condizione precisa: individuare preventivamente un sostituto di livello adeguato capace di garantire un'alternativa affidabile alle spalle di Safonov. Un incastro non semplice nel mercato invernale dei portieri - dopo che in estate erano sfumate le piste legate a Zion Suzuki, approdato all'Aston Villa, e a Robin Risser del Lens - che renderà i colloqui delle prossime settimane determinanti per sbloccare il futuro del classe 2001.