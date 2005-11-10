Una scena quasi unica, quella ammirata in Svezia nell'ultimo weekend. Il Djurgarden, già fuori dalla corsa al titolo, ha visto alcuni dei propri tifosi festeggiare la sconfitta per 1-0 in trasferta contro l’IK Sirius, risultato che ha permesso agli avversari di portarsi in vetta alla classifica a una giornata dalla fine.

La tifoseria contro la propria squadra

Alla vigilia della sfida, diversi sostenitori del Djurgarden avevano annunciato l’intenzione di sperare in un k.o. della propria squadra. Il motivo? Evitare che il grande rivale cittadino, l’Hammarby, conquisti il titolo svedese. La situazione è diventata ancora più surreale durante la partita, disputata sotto una fitta nevicata: i tifosi hanno esultato dopo il rigore sbagliato dal proprio attaccante, poi hanno accolto con entusiasmo il gol del Sirius arrivato poco prima dell’intervallo. Il risultato non è più cambiato e, al triplice fischio, alcuni supporter del Djurgarden hanno celebrato insieme ai tifosi della squadra avversaria. Ora il Sirius guida la classifica a pari punti con l’Hammarby, che ha battuto il Goteborg oggi per 3-1 e che ha una miglior differenza reti.

La rabbia dei giocatori

La reazione della squadra non si è fatta attendere. I giocatori del Djurgarden hanno infatti rifiutato di salutare il proprio pubblico al termine della gara. Il capitano Adam Stahl ha espresso tutta la sua amarezza: "Quello che ci chiedono è illegale. È inconcepibile dal punto di vista morale. È davvero difficile non aver centrato la qualificazione europea oggi". Il Djurgarden è terzo a pari punti con l'Hacken, con cui sarà lotta fino alla fine per un posto nei preliminari di Conference League.