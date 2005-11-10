Stasera l'ultima di Dzeko con la Bosnia. A Sarajevo esposta una gigantesca maglia numero 11
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 18:26Calcio estero
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02.10.2026 18:26Calcio estero
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L'ultimo tango di Edin Dzeko. Questa sera, in occasione della sfida con la Svezia, il leggendario bomber bosniaco indosserà la maglia della sua nazionale per l'ultima volta.
A Sarajevo, per l'occasione, è stata esposta una gigantesca maglia numero 11 di Edin Dzeko.
🇧🇦 Bosna Hersek futbolunun "yaşayan efsanesi" olarak bilinen Edin Dzeko, Zenica şehrinde bu akşam oynayacakları İsveç maçıyla milli takım kariyerini sonlandıracak.— AA SPOR (@aa_spor) October 2, 2026
📽️ Başkent Saraybosna'da Edin Dzeko'nun 11 numaralı dev forması sergileniyor. pic.twitter.com/5gJ2puEZun
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