Argentina ko alla prima senza Messi, Enzo Fernandez non ci sta: "Non meritavamo di perdere"

Inizia con una sconfitta l'era dell'Argentina senza Lionel Messi. L'Albiceleste di Lionel Scaloni perde 2-1 contro l'Uruguay di Diego Forlan in un'amichevole disputata alla Bombonera, davanti a uno stadio sorprendentemente semivuoto. Una serata dal sapore malinconico, con tanti tifosi sugli spalti ancora legati alla figura della Pulga, presente simbolicamente attraverso le numerose maglie indossate dal pubblico e la divisa speciale scelta dalla Federazione per ricordare il suo capitano.

I marcatori di Argentina-Uruguay 1-2

Sul campo, però, è stata la Celeste a prendersi la scena: dopo un primo tempo equilibrato, l'Uruguay ha trovato il vantaggio al 48' grazie a uno sfortunato autogol di Leonardo Balerdi, prima di raddoppiare cinque minuti più tardi con Maximiliano Araujo. Inutile il tentativo di rimonta firmato da Julián Álvarez al 73'.

L'analisi di Enzo Fernandez

Al termine della partita, Enzo Fernandez non ha nascosto la propria insoddisfazione per il risultato, contestando soprattutto il modo in cui sono arrivati i gol avversari. "Non meritavamo di perdere. L'Uruguay ha segnato due gol casuali dal nulla. Noi eravamo la squadra migliore", ha dichiarato il centrocampista argentino ai media locali.