Eurorivali - Fiorentina, lo Jagiellonia fa 1-1 ma resta in testa alla classifica dell'Ekstraklasa

Fiorentina, lo Jagiellonia fa 1-1 ma resta in testa alla classifica dell'Ekstraklasa

La capolista dell'Ekstraklasa rallenta davanti al proprio pubblico. Nella 22ª giornata, lo Jagiellonia non va oltre l’1-1 contro il Radomiak Radom, al termine di una sfida dominata a lungo ma chiusa con un solo punto.

Gli ospiti si presentavano a Białystok in un clima complicato, dopo la sconfitta con il Korona Kielce e le conseguenze disciplinari che hanno portato alla squalifica per cinque giornate del tecnico Gonçalo Feio, sostituito in panchina dal suo vice Kiko Ramirez. Nel finale, inoltre, il Radomiak è rimasto in dieci per l’espulsione di Michał Kaput. La Jagiellonia parte forte e sfiora il vantaggio già nei primi minuti con Jesús Imaz, fermato prima dal portiere Majchrowicz. I padroni di casa controllano il ritmo e costruiscono diverse occasioni, mentre il Radomiak si vede raramente dalle parti di Abramowicz, rendendosi però pericoloso con un’incursione di Vasco Lopes che sfiora il palo.

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la gara si accende nella ripresa. Al 55’ sono gli ospiti a colpire: azione avviata da Lopes, sponda di Maurides e conclusione vincente del capitano Wolski. La risposta dei giallorossi è immediata: Afimico Pululu serve in profondità Imaz, che non sbaglia e firma il pareggio.

Nel finale lo Jagiellonia prova ad approfittare della superiorità numerica, ma il risultato non cambia. Il vantaggio in classifica su Górnik Zabrze e Raków Częstochowa resta di tre punti, con una gara ancora da recuperare. Un margine rassicurante, ma il passo falso interno lascia qualche rimpianto.