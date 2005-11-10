Follia e rosso per Vinicius, primo gol di Diomande: il Real di Mou passa 1-0 con il Villarreal

Il Barcellona non sbaglia un colpo, ma il Real Madrid prova a restare almeno in scia, assieme all'Atletico Madrid: la squadra di José Mourinho supera 1-0 il Villarreal con il gol di Diomande al 63', il primo per lui con la maglia del Real Madrid. Al 70' aveva segnato anche Vinicius, con tanto di corsa dell'ex allenatore di Inter e Roma per abbracciarlo.

Peccato che, grazie al VAR, l'arbitro ha rilevato che il brasiliano nel ricevere palla avesse tirato i capelli a Saliba. Confusione, festeggiamenti, ma poi gol annullato e rosso a Vinicius, che non l'ha presa benissimo. Il Real Madrid comunque resiste, vince e si riporta sotto alle squadre di vetta. Ora il Villarreal se la vedrà con il Napoli, in Champions League.

Il risultato

Real Madrid-Villarreal 1-0

63' Diomande (R)

L’8ª giornata de LaLiga

Venerdì 9 ottobre

Malaga - Espanyol 1-1

Sabato 10 ottobre

Rayo Vallecano - Athletic Club sospesa

Alaves - Atletico Madrid 1-2

Barcellona - Getafe 3-0

Real Madrid - Villarreal 1-0

Domenica 11 ottobre

Elche - Celta Vigo ore 14:00

Real Sociedad - Deportivo De A Coruna ore 16:15

Real Betis - Osasuna ore 18:30

Racing Santander - Valencia 21:00

Lunedì 12 ottobre

Levante - Siviglia ore 21:00

La classifica de LaLiga

1. Barcellona - 24 punti (8 partite giocate)

2. Atletico Madrid - 19 punti (8)

3. Real Madrid - 18 punti (8)

4. Real Betis - 15 punti (7)

5. Siviglia - 13 punti (7)

6. Alaves - 11 punti (8)

7. Deportivo De A Coruna - 10 punti (7)

8. Real Sociedad - 10 punti (7)

9. Villarreal - 8 punti (7)

10. Athletic Club - 8 punti (6)

11. Getafe - 8 punti (8)

12. Rayo Vallecano - 8 punti (7)

13. Osasuna - 8 punti (7)

14. Espanyol - 8 punti (8)

15. Celta Vigo - 7 punti (7)

16. Racing Santander - 7 punti (7)

17. Levante - 5 punti (6)

18. Elche - 5 punti (7)

19. Valencia - 4 punti (7)

20. Malaga - 4 punti (8)

La classifica marcatori

12 gol - Raphinha (Barcellona)

7 gol - Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcellona), Camello (Rayo Vallecano)

6 gol - Roberto Fernandez (Espanyol), Zabiri (Racing Santander)