Scusate il ritardo: il PSG di Kvara vince la terza di fila, ora è a -3 dalla vetta. Frena il Monaco

Scusate il ritardo: il PSG infila la terza vittoria consecutiva in campionato (quarta considerando la Champions) e si porta a -3 dalla vetta occupata dal Monaco, con il Lille che segue a -1 la capolista. Proprio il Monaco si è fatto rimontare da 2-0 a 2-2 dal Tolosa, dunque ora vede la squadra di Davide Ancelotti farsi sotto. Per il PSG di Luis Enrique arriva invece un 3-1 al Le Mans, a Parigi: a segno Beraldo su rigore (19'), Kvaratskhelia (61') e Akliouche (68'), il momentaneo pareggio lo aveva firmato Mafouta ad inizio secondo tempo (54').

I risultati della serata:

PSG-Le Mans 3-1

19' rig. Beraldo (P), 54' Mafouta (LM), 61' Kvaratskhelia (P), 68' Akliouche (P)

Brest-Angers 5-1

9' Ajorque (B), 17' Tousart (B), 30' rig. Lala (B), 45' Balde (B), 47' Peter (A), 54' Mboup (B)

Monaco-Tolosa 2-2

29' Diop (M), 38' Abline (M), 48' rig. Tengstedt (T), 59' Oppong (T)

Lorient-Paris FC 1-0

68' Bernardeau (L)

La 6ª giornata di Ligue 1

Venerdì 9 ottobre

Lens - Lione 2-1

Sabato 10 ottobre

Lille - Le Havre 1-0

Brest - Angers 5-1

Lorient - Paris Fc 1-0

Monaco - Tolosa 2-2

Paris Saint Germain - Le Mans 3-1

Domenica 11 ottobre

Nizza - Strasburgo ore 15:00

Rennes - Auxerre ore 17:15

Troyes - Marsiglia ore 20:45

La classifica di Ligue 1

1. Monaco - 14 punti

2. Lilla - 13 punti

3. Lione - 11 punti

4. Paris FC - 11 punti

5. PSG - 11 punti

6. Rennes - 10 punti*

7. Brest - 8 punti

8. Lorient - 8 punti

9. Lens - 7 punti

10. Strasburgo - 7 punti*

11. Angers - 7 punti

12. Le Mans - 6 punti

13. Tolosa - 6 punti

14. Auxerre - 6 punti*

15. Nizza - 5 punti*

16. Troyes - 4 punti*

17. Marsiglia - 3 punti*

18. Le Havre - 2 punti

* una partita in meno