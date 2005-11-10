Scusate il ritardo: il PSG di Kvara vince la terza di fila, ora è a -3 dalla vetta. Frena il Monaco
Daniele Najjar
Scusate il ritardo: il PSG infila la terza vittoria consecutiva in campionato (quarta considerando la Champions) e si porta a -3 dalla vetta occupata dal Monaco, con il Lille che segue a -1 la capolista. Proprio il Monaco si è fatto rimontare da 2-0 a 2-2 dal Tolosa, dunque ora vede la squadra di Davide Ancelotti farsi sotto. Per il PSG di Luis Enrique arriva invece un 3-1 al Le Mans, a Parigi: a segno Beraldo su rigore (19'), Kvaratskhelia (61') e Akliouche (68'), il momentaneo pareggio lo aveva firmato Mafouta ad inizio secondo tempo (54').
I risultati della serata:
PSG-Le Mans 3-1
19' rig. Beraldo (P), 54' Mafouta (LM), 61' Kvaratskhelia (P), 68' Akliouche (P)
Brest-Angers 5-1
9' Ajorque (B), 17' Tousart (B), 30' rig. Lala (B), 45' Balde (B), 47' Peter (A), 54' Mboup (B)
Monaco-Tolosa 2-2
29' Diop (M), 38' Abline (M), 48' rig. Tengstedt (T), 59' Oppong (T)
Lorient-Paris FC 1-0
68' Bernardeau (L)
La 6ª giornata di Ligue 1
Venerdì 9 ottobre
Lens - Lione 2-1
Sabato 10 ottobre
Lille - Le Havre 1-0
Brest - Angers 5-1
Lorient - Paris Fc 1-0
Monaco - Tolosa 2-2
Paris Saint Germain - Le Mans 3-1
Domenica 11 ottobre
Nizza - Strasburgo ore 15:00
Rennes - Auxerre ore 17:15
Troyes - Marsiglia ore 20:45
La classifica di Ligue 1
1. Monaco - 14 punti
2. Lilla - 13 punti
3. Lione - 11 punti
4. Paris FC - 11 punti
5. PSG - 11 punti
6. Rennes - 10 punti*
7. Brest - 8 punti
8. Lorient - 8 punti
9. Lens - 7 punti
10. Strasburgo - 7 punti*
11. Angers - 7 punti
12. Le Mans - 6 punti
13. Tolosa - 6 punti
14. Auxerre - 6 punti*
15. Nizza - 5 punti*
16. Troyes - 4 punti*
17. Marsiglia - 3 punti*
18. Le Havre - 2 punti
* una partita in meno