Real Madrid, il Pallone d'Oro porta altro caos: Vinicius risentito dal sostegno del club a Mbappé

Il Real Madrid vive una corsa al Pallone d'Oro forzatamente senza grandi titoli, complice una stagione passata chiusa senza alcun trofeo in bacheca. Ciononostante, Kylian Mbappé si è candidato pubblicamente tra i favoriti principali per il riconoscimento individuale, forte dell'aver conquistato la classifica marcatori in quasi tutte le competizioni disputate. A frenare le sue quotazioni resta tuttavia il pesante vuoto di titoli collettivi sia con la maglia dei Blancos sia con la nazionale francese.

Tensioni nello spogliatoio: Vinicius non prende bene il sostegno del club

Se lo scorso mese la stampa spagnola riportava il malcontento di Mbappé per una presunta mancanza di sostegno da parte del club nella sua rincorsa al premio, la situazione sembra ora essersi ribaltata. Secondo quanto riferito da Mario Cortegana su The Athletic — che cita una fonte vicina ad un calciatore in ottimi rapporti con entrambi gli attaccanti —, Vinicius Junior sarebbe rimasto profondamente contrariato dalle ultime prese di posizione del Real Madrid a favore del compagno di reparto francese.

Fin dall'arrivo di Mbappé a Madrid, le due stelle d'attacco hanno faticato a trovare la giusta intesa in campo, offrendo raramente prestazioni convincenti e sinergiche. Un'incompatibilità tattica e caratteriale che si riflette anche sul rendimento complessivo della squadra, con un Real Madrid tuttora lontano dai propri standard abituali.