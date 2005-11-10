Francia-Belgio, le formazioni ufficiali: out Maignan. Da Diouf-Koné a Moreira, quanti 'italiani'
Pierpaolo Matrone
Serata ad alta tensione nel Gruppo 1 di Nations League. Oggi, lunedì 5 ottobre, la Francia ospita il Belgio in uno scontro diretto che mette in palio il primo posto nel girone. La squadra allenata da Zinedine Zidane arriva all'appuntamento dopo l'1-1 casalingo contro l'Italia, risultato che ha interrotto la sua corsa a punteggio pieno. Situazione differente per il Belgio di Mark van Bommel, reduce dal netto 3-0 rifilato alla Turchia e distante appena un punto dai Bleus.
Francia prima a 7 punti, Belgio a 6: l'Italia osserva
La classifica rende ancora più pesante il confronto: la Francia guida con 7 punti, immediatamente davanti al Belgio a quota 6, mentre l'Italia è terza con 4 punti. Chiude la Turchia, ancora ferma a zero. Proprio gli azzurri saranno impegnati questa sera in trasferta contro la nazionale turca e guarderanno inevitabilmente con grande interesse a quanto accadrà nel big match tra le prime due della classe. Di seguito le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali di Francia-Belgio
Francia (4-3-3): Restes; Koundé, Yoro, Lacroix, Diouf; Akliouche, Camavinga, Koné; Dembelé, Lepaul, Barcola
Belgio (4-3-3): Vandervoordt; Bastagne, Ngoy, Mechele, Seys; Raskin, Lavia, Vanaken; Lukebakio, Lukaku, Moreira