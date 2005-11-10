Gerrard osa: "Yamal meglio di Messi e Ronaldo quando avevano 19 anni. È spaventoso"

Tutti hanno occhi solo per Lamine Yamal, compreso Steven Gerrard. Nel programma "Overlap Daily" l'ex centrocampista leggendario del Liverpool non ha nascosto la sua ammirazione per la gemma del Barcellona. A tal punto da paragonare il prodigio di 19 anni a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo alla stessa età.

Il pensiero

"Si potrebbe dire che Mbappé e Haaland si posizionano più o meno allo stesso livello, dato che sono nei loro anni migliori. Se consideriamo i giovani, ci sono molte superstar in tutto il mondo, ma penso semplicemente che lui (Lamine Yamal) sia colui che si trova un po' al di sopra di quel livello", ha confidato Gerrard. "Penso che la sfida più grande per lui, il suo entourage, i suoi allenatori e coloro che si occupano di lui a Barcellona, sia sapere come alimentare la sua sete di vittorie. Come fare in modo che continui a voler conquistare titoli con la sua squadra e cogliere riconoscimenti individuali. In termini di talento e potenziale, è spaventoso".

Il campo parla

"Realizza su un campo da calcio cose che non ho mai visto in un giocatore di 19 anni", ha detto Gerrard. "Ho affrontato Messi e Ronaldo quando erano giovani, e a quell'età giocavano molto più defilati rispetto a lui oggi. Penso che sia più avanti di loro alla stessa età", ha confermato. "Sarà capace di mostrare le stesse statistiche e la stessa continuità? Bisognerà vedere se evolverà verso una posizione da numero 9 più avanti nella sua carriera per raggiungere il numero di gol che Messi e Ronaldo hanno segnato. Ci vorrà del tempo per saperlo, ma se si paragonano i tre a 19 anni, penso che lui sia più avanti di loro".

I numeri oggi

A 19 anni, 3 mesi e 28 giorni, Lamine Yamal fa già parte dei primissimi giocatori al mondo e mostra statistiche che Messi e Ronaldo non collezionavano alla stessa età. Con già due podi conquistati nelle edizioni 2025 (2°) e 2026 (3°) del Pallone d'Oro, il talento puro del Barça è ampiamente in anticipo sulle due leggende. Con 73 reti in 204 partite (tra tutte le competizioni), contro la Pulga con 15 gol in 57 gare complessive e CR7 11 centri in 77 incontri ufficiali.