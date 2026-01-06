Rosenior, a breve conferenza d'addio a Strasburgo. Poi il volo diretto al Chelsea

Il futuro di Liam Rosenior sembra essere ben lontano dallo Strasburgo. Digerito l'addio di Enzo Maresca dal Chelsea, il tecnico del club alsaziano è stato rapidamente indicato come massima priorità dei dirigenti londinesi e dal gruppo BlueCo, proprietari di entrambi i club in questione. Il tecnico inglese di 41 anni ha già fatto una capatina in Inghilterra nel weekend per incontrare i Blues, ma oggi sarà presente a Strasburgo.

Almeno secondo quanto riportato da RMC Sport questa mattina alle 9:15 si terrà una conferenza stampa dalle parti del Racing. E questa dovrebbe effettivamente essere l’occasione per salutare tutti e fare ufficialmente le valigie per imbarcarsi una volta per tutte su un volo diretto a Londra per firmare ufficialmente il contratto che lo legherà da nuovo allenatore del Chelsea.

"Ha preso delle opportunità, e spero che questo gli dia soddisfazioni, perché penso che Liam sia un allenatore valido quanto chiunque io abbia mai incontrato", ha detto Rooney alla BBC. "La sua attenzione ai dettagli, il modo in cui affronta la quotidianità… è il migliore con cui abbia mai lavorato". "Liam è stato molto importante per me", ha ammesso la leggenda dello United. "Era incredibile nella sua capacità di allenare. Io ero più il manager, a gestire i giocatori e tutto il resto. Quindi ho imparato molto da lui sotto quel punto di vista, e penso che nel complesso abbia fatto un ottimo lavoro". Per questo Rooney non ha "alcun dubbio" sul fatto che Rosenior possa fare bene al Chelsea. Spiegando altri aspetti del tecnico inglese: "Ha anche un lato con cui non vuoi avere a che fare. Questo è importante. Se entrerà lì, non deluderà. Ha aspettato un’opportunità come questa".

E ha aggiunto: "Se non la cogli adesso, non la coglierai mai. E penso che abbia fatto il suo apprendistato, abbia fatto il lavoro per arrivare a quel ruolo. Quindi non avrà dubbi nella sua mente sul fatto di essere capace di fare quel lavoro. E spero, molto presto, che sentiremo che sarà l’allenatore, perché per i giovani allenatori inglesi è fondamentale. Non vediamo quasi mai allenatori inglesi nei grandi club. Quindi lui aprirebbe la strada per noi", la conclusione di Rooney.