Eliminò il Milan dalla Champions, ora Carranza riparte dalla Championship inglese
Lo scorso 18 febbraio un suo gol ha eliminato il Milan dalla Champions League, oggi Julian Carranza riparte dalla Championship inglese. L'attaccante argentino, 25 anni, ha lasciato il Feyenoord per firmare con il Leicester. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto da parte del club inglese.
Si chiude dopo un solo anno l'esperienza del giocatore col Feyenoord con 5 reti in 30 partite considerando tutte le competizioni. Ma la rete segnata ai rossoneri resterà nella storia, avendo permesso agli olandesi non solo di accedere agli ottavi di finale guadagnando 11 milioni di euro di premi UEFA.
