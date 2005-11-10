La previsione di Scholes su Haaland: “Giocatore da Real Madrid, ma andrà al Barcellona”
Tommaso Maschio
Il futuro del centravanti Erling Haaland al Manchester City continua a tenere banco in casa Manchester City nonostante un contratto in scadenza nel 2034. Le 114 accuse di illeciti nei confronti della società inglese infatti potrebbero portare a una retrocessione che darebbe probabilmente il via all’esodo di tantissimi campioni attualmente in rosa come appunto il norvegese.
Le parole di Scholes su Haaland.
Nel corso del podcast The Good, The Bad & The Football infatti l’ex centrocampista inglese Paul Scholes è stato interrogato sul futuro del classe 2000 spiegando di vedere per lui un futuro in blaugrana: “Anche se sembra un giocatore da Real Madrid e lo vedrei bene con quella maglia, andrà al Barcellona, non ho dubbi. Anzi sarei sorpreso se non avesse già pianificato qualcosa tramite suo padre”.