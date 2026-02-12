Messi si ferma, Inter Miami e Argentina in ansia: non si conoscono i tempi di recupero

Brutte notizie per l’Inter Miami e per la nazionale argentina. A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione MLS, che vedrà il club della Florida debuttare il 22 febbraio in trasferta contro il Los Angeles FC, Lionel Messi è costretto a fermarsi per un problema fisico.

Il club allenato da Javier Mascherano ha infatti comunicato l’infortunio dell’otto volte Pallone d’Oro, senza però specificare con precisione i tempi di recupero. Una situazione che mette in dubbio anche la presenza del fuoriclasse argentino nella Finalissima contro la Spagna, in programma il prossimo 27 marzo. Nel dettaglio, l’Inter Miami ha diffuso un aggiornamento medico spiegando che Messi non ha preso parte all’allenamento dell’11 febbraio a causa di un’elongazione muscolare. L’infortunio risale alla sfida disputata in Ecuador contro il Barcelona SC e il fastidio, secondo quanto riferito, persiste da allora.

Il campione argentino è stato sottoposto a ulteriori accertamenti clinici che hanno confermato la diagnosi. Il club ha precisato che il ritorno graduale agli allenamenti dipenderà dall’evoluzione delle sue condizioni nei prossimi giorni, sia dal punto di vista clinico sia funzionale. In attesa di nuovi aggiornamenti, resta dunque l’incertezza sui tempi di rientro di Messi, con l’Inter Miami che rischia di iniziare la stagione senza il suo uomo simbolo e l’Argentina che osserva con apprensione in vista dei prossimi impegni internazionali.