Inghilterra, Konsa torna a Londra: salta la Repubblica Ceca per gli esami del caso
Simone Lorini
Il difensore dell'Inghilterra Ezri Konsa è stato ufficialmente escluso dalla prossima gara dei Three Lions contro la Repubblica Ceca. Il versatile centrale ha lasciato il ritiro della nazionale per fare ritorno all'Arsenal e sottoporsi a nuovi accertamenti medici. Stando a quanto riportato da Sky Sports News, Konsa si sottoporrà a degli esami clinici con lo staff medico dei Gunners per valutare l'entità del problema fisico. La squadra di Mikel Arteta spera in un recupero lampo in vista di un periodo cruciale della stagione in Premier League.
Konsa si è imposto come un punto di riferimento affidabile in difesa nel corso dell'annata 2025-2026, collezionando nove clean sheet in 34 presenze in Premier League con la maglia dell'Aston Villa prima del suo trasferimento estivo a Londra sponda Arsenal.