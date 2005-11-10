Tuchel: "Il caso Manchester City è un grande argomento nel ritiro dell'Inghilterra"

Il commissario tecnico dell'Inghilterra Thomas Tuchel ha confermato che la notizia della condanna del Manchester City per tutte le accuse relative alla violazione delle norme finanziarie della Premier League è diventata un importante argomento di discussione nel ritiro dei Three Lions.

La notizia era stata anticipata venerdì scorso da The Athletic e confermata martedì da una nota della Premier League, poche ore prima della vittoria dell'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La vicenda ha poi avuto un ulteriore sviluppo, con il Manchester City che ha presentato ricorso contro il verdetto.

Tuchel: "Tutti ne parlano"

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro la Croazia, Tuchel è stato interpellato sull'impatto della vicenda all'interno del ritiro inglese.

"Immagino di sì. Abbiamo avuto un po' di tempo libero tra le partite ed è un argomento importante. Tutti ne parlano, quindi non c'è bisogno di un'altra voce. Sono contento di non essere quella voce. Nessuno ha bisogno della mia mezza conoscenza sull'argomento", ha dichiarato il ct.

Tuchel ha poi spiegato che anche i giocatori stanno discutendo della vicenda, compresi quelli del Manchester City: "Naturalmente i giocatori ne parlano. I giocatori del City ne parlano. Ne parliamo con loro, ma solo brevemente. Sono pronti a scendere in campo domani. Ma, naturalmente, è un grande argomento nel ritiro".

Le condizioni dei giocatori del Manchester City

Il difensore del Manchester City Nico O'Reilly è rientrato al club per ricevere cure dopo un infortunio. I compagni di squadra Elliot Anderson e Marc Guehi, invece, dovrebbero essere a disposizione per la sfida di sabato. Tuchel ha inoltre indicato Guehi come "molto probabile titolare".