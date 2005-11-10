Premier, super Brentford contro l'Everton: il netto 4-0 vale il sesto posto in classifica
Michele Pavese
Dopo il 4-0 rifilato ieri dal Liverpool al Manchester United, si è chiusa oggi l'undicesima giornata di Premier League con un risultato identico. Il Brentford rifila un poker all'Everton e vola al sesto posto in classifica, scavalcando Aston Villa, Chelsea, Tottenham e proprio i Toffees. Partita già indirizzata nella prima frazione dalla doppietta di Lewis-Potter, nella ripresa Janelt e Carvalho rendono il punteggio ancora più rotondo. Gli ospiti restano in 10 al 40', sul risultato di 2-0, per il rosso comminato a Tarkowski, il primo in Premier League per il difensore.
Il programma
Sabato 21 novembre
Manchester City - Fulham 1-1
Coventry - Crystal Palace 3-2
Tottenham - Ipswich 2-0
Chelsea - Leeds 1-4
Aston Villa - Sunderland 0-0
Bournemouth - Nottingham Forest 2-0
Newcastle - Arsenal 2-2
Domenica 22 novembre
Hull City - Brighton 2-0
Liverpool - Manchester United 4-0
Lunedì 23 novembre
Brentford - Everton ore 4-0
La classifica
1. Arsenal – 28 punti (11 partite giocate)
2. Brighton – 22 punti (11)
3. Manchester City – 22 punti (11)
4. Liverpool – 21 punti (11)
5. Bournemouth – 18 punti (11)
6. Brentford – 17 punti (11)
7. Leeds – 17 punti (11)
8. Everton – 16 punti (11)
9. Chelsea – 16 punti (11)
10. Tottenham – 15 punti (11)
11. Aston Villa – 14 punti (11)
12. Newcastle – 13 punti (11)
13. Hull – 14 punti (13)
14. Coventry – 12 punti (11)
15. Fulham – 11 punti (11)
16. Ipswich – 11 punti (11)
17. Nottingham – 9 punti (11)
18. Sunderland – 9 punti (11)
19. Manchester Utd – 8 punti (11)
20. Crystal Palace – 7 punti (11)