Dopo il 4-0 rifilato ieri dal Liverpool al Manchester United, si è chiusa oggi l'undicesima giornata di Premier League con un risultato identico. Il Brentford rifila un poker all'Everton e vola al sesto posto in classifica, scavalcando Aston Villa, Chelsea, Tottenham e proprio i Toffees. Partita già indirizzata nella prima frazione dalla doppietta di Lewis-Potter, nella ripresa Janelt e Carvalho rendono il punteggio ancora più rotondo. Gli ospiti restano in 10 al 40', sul risultato di 2-0, per il rosso comminato a Tarkowski, il primo in Premier League per il difensore.

Il programma

Sabato 21 novembre

Manchester City - Fulham 1-1

Coventry - Crystal Palace 3-2

Tottenham - Ipswich 2-0

Chelsea - Leeds 1-4

Aston Villa - Sunderland 0-0

Bournemouth - Nottingham Forest 2-0

Newcastle - Arsenal 2-2

Domenica 22 novembre

Hull City - Brighton 2-0

Liverpool - Manchester United 4-0

Lunedì 23 novembre

Brentford - Everton ore 4-0

La classifica

1.⁠ ⁠Arsenal – 28 punti (11 partite giocate)

2.⁠ ⁠Brighton – 22 punti (11)

3.⁠ ⁠Manchester City – 22 punti (11)

4.⁠ ⁠Liverpool – 21 punti (11)

5.⁠ ⁠Bournemouth – 18 punti (11)

6. ⁠Brentford – 17 punti (11)

7.⁠ ⁠Leeds – 17 punti (11)

8.⁠ ⁠Everton – 16 punti (11)

9.⁠ ⁠Chelsea – 16 punti (11)

10.⁠ ⁠Tottenham – 15 punti (11)

11.⁠ ⁠Aston Villa – 14 punti (11)

12.⁠ ⁠Newcastle – 13 punti (11)

13.⁠ ⁠Hull – 14 punti (13)

14.⁠ ⁠Coventry – 12 punti (11)

15.⁠ ⁠Fulham – 11 punti (11)

16.⁠ ⁠Ipswich – 11 punti (11)

17.⁠ ⁠Nottingham – 9 punti (11)

18.⁠ ⁠Sunderland – 9 punti (11)

19.⁠ ⁠Manchester Utd – 8 punti (11)

20.⁠ ⁠Crystal Palace – 7 punti (11)