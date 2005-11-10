Manchester United, caldissima la pista per Pochettino: spunta una clausola con gli USA

Mauricio Pochettino lo ha sempre detto: prima o poi, tornerà in Premier League. E nelle ultime ore ha preso quota l'ipotesi di rilevare Michael Carrick al Manchester United, malgrado l'argentino abbia firmato di recente un contratto a lungo termine come commissario tecnico della nazionale degli Stati Uniti. Una sola vittoria in 10 partite mette a serio rischio il posto dell'ex centrocampista dei Red Devils in panchina, da zona retrocessione in campionato. Pur avendo diretto l'allenamento regolarmente, la dirigenza del club si sta preparando a sollevare dall'incarico il 45enne, individuando proprio in Pochettino il profilo favorito per la successione.

Il dettaglio

Ma come? L'allenatore originario di Murphy è legato alla Nazionale statunitense fino al 2030, in seguito al rinnovo quadriennale firmato ad agosto dopo il cammino ai Mondiali. Tuttavia, come rivelato da ESPN, il suo accordo prevede una clausola rescissoria di 10 milioni di dollari (circa 9 milioni di euro) che permetterebbe all'ex allenatore di Tottenham, Chelsea e PSG di trattare con un grande club europeo. L'argentino, che possiede ancora una residenza di famiglia a Londra, era già stato accostato alla panchina dello United in passato (nel 2016, 2019 e 2024) e adesso sarebbe allettato dal fascino del ritorno nelle dinamiche di club e della squadra più titolata d'Inghilterra.

La situazione

Al momento, con Carrick formalmente ancora in carica, non è chiaro se la dirigenza affonderà il colpo prima del doppio impegno che vedrà Pochettino impegnato con gli Stati Uniti nei quarti di finale di Concacaf Nations League contro Haiti, con l'andata in programma sabato a Miami. Tuttavia, l'interesse di Pochettino per la panchina dei Red Devils è concreto e apre a nuovi, imminenti scenari per il futuro della panchina inglese.