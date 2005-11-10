Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Oviedo, Raul si presenta: "Qualcosa andrà chiesto a gennaio. Futuro al Real? Mi vedo qui"

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:42Calcio estero
10.11.2026 18:42Calcio estero
Fonti preferite
Diventato nuovo allenatore del Real Oviedo, l'ex attaccante del Real Madrid ha spiegato cosa vuole dalla squadra, il mercato e non solo
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone

Raul Gonzalez è partito: il suo incarico da allenatore del Real Oviedo è iniziato. Prima in tenuta di allenamento per dirigere la sua prima sessione con la squadra rilevata e poi in abito da sera per la sua presentazione in conferenza stampa. Il nuovo tecnico di 49 anni è stato accompagnato da una parte dei vertici del club, prima di spiegare la sua firma fino al 2028: "Dopo un periodo senza allenare avevo la speranza di poter scegliere un posto con tradizione e una città con passione per il calcio. Il club e soprattutto David (il direttore sportivo Fernandez) mi hanno convinto a prendere questa decisione e a mettermi alla guida di questo progetto che mi entusiasma per la storia del club e la tifoseria".

Il prosieguo

Perché proprio l'Oviedo? "Ho avuto alcuni avvicinamenti con altri club ma mi ha convinto questa proprietà che è seria, che da tempo aiuta la città, con una città sportiva in sviluppo e che è fondamentale per continuare a crescere", ha detto Raul. "Ho trovato persone nella direzione sportiva e generale, ho parlato con Cazorla, con César, sento che è un posto dove fare ciò che chiede la mia testa. Ho grande entusiasmo, credo di poter dare un contributo, David mi conosce e ho bisogno dell'aiuto dei giocatori".

Il piano

A proposito del livello della squadra l'allenatore spagnolo ha detto: "C'è una rosa con equilibrio, e tutto mi ha incoraggiato a prendere la decisione. I momenti arrivano quando arrivano. Ci sono state cose buone in questa stagione, tutti pensano che debba stare più in alto, e noi ci proveremo. Vogliamo essere all'altezza di questo club. Vogliamo creare un'identità, prenderemo le cose buone che sono molte perché non c'è tempo per prepararci. Ai giocatori ho sentito che hanno voglia di fare le cose per bene".

La proposta di gioco

"Siamo in un periodo di valutazione, di osservazione delle dinamiche. Le partite prima di Natale ci daranno molte informazioni, ma la partita di sabato è la più importante. Mi piace una squadra verticale, aggressiva, che cerchi il gol, che sappia difendere... Vedremo che giocatori avremo per sabato, ne perdiamo uno (Enzo), ma è importante", ha spiegato Raul. "Ogni partita bisogna lottare e combattere per i 3 punti. È una maratona con molte battaglie. Cercheremo di essere ben posizionati e lotteremo per l'obiettivo, che deve essere stare in Primera Division".

Futuro al Real?

C'è chi, invece, ha frettolosamente domandato se si veda in futuro al Real Madrid, nonostante abbia appena accettato l'incarico di allenare l'Oviedo. E l'ex attaccante dei blancos ha replicato: "Mi vedo qui. È dove mi hanno dato l'opportunità e la fiducia. E sono molto contento. Non mi tolgo il sorriso, sono un privilegiato per andare ogni giorno ad allenare questa squadra. Che la gente si diverta, che veda una squadra che ha lottato con coraggio, che non si arrende mai".

A gennaio si compra?

"La lettera la si manda sempre, qualcosa andrà chiesto", ha confidato il nuovo tecnico del Real Oviedo. "Siamo in un momento in cui vediamo come evolvono i giocatori. Vedremo cosa potremo dire. Spingiamo nella stessa direzione. Ci faremo forti, ho una buona rosa, non mi lamento, se vedremo cose migliorabili, lo faremo".

Articoli correlati

Immagine news 1
Raul torna ad allenare: il Real Oviedo annuncia il suo arrivo in panchina
Immagine news 2
Raul torna in panchina in Segunda Division: è fatta con l'Oviedo, manca solo l'ufficialità
Immagine news 3
Raul può tornare ad allenare: l'ex Real Madrid è candidato per la panchina dell'Oviedo

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
19:26 Calcio esteroTMW
TMWEgitto, con Salah obiettivo Coppa d'Africa. Al Trabzonspor vice capocannoniere in Turchia
Immagine news 2
18:42 Calcio estero
Oviedo, Raul si presenta: "Qualcosa andrà chiesto a gennaio. Futuro al Real? Mi vedo qui"
Immagine news 3
18:27 Calcio esteroTMW
TMWChi è Junior Kroupi, il classe 2006 che rimpiazza Thuram nella Francia di Zidane
Immagine news 4
18:11 Calcio estero
Dalla Francia: Neymar pensa seriamente al ritiro. Una dichiarazione recente emblematica
Immagine news 5
17:57 Calcio estero
Manchester United, caldissima la pista per Pochettino: spunta una clausola con gli USA
Immagine news 6
17:42 Calcio estero
Atletico-Barcellona, Julian Alvarez bocciato: scambio curioso tra Simeone e un assistente
Immagine news 7
17:27 Calcio estero
Francia, infortunio per Thuram: al suo posto Zidane chiama per la prima volta Kroupi
Immagine news 8
13:57 Calcio estero
Uruguay, Bielsa fa ancora discutere: Gimenez rompe il silenzio sul clima nello spogliatoio
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Quando finiranno le attenuanti per Allegri? Svanite anche le sue tre qualità principali. E poi oltre il danno la beffa: quelle frasi in conferenza stampa...
Primo piano
Immagine top news n.0 Elezioni FIGC, il Tribunale Federale Nazionale si pronuncerà nella giornata di venerdì
Immagine top news n.1 Ausilio: "Incontrai Fabregas, ma ero a Londra per un giocatore. Chivu sapeva, era già dell'Inter"
Immagine top news n.2 Juventus, operazione centrocampo: rinforzo per Spalletti a gennaio, ne vuole uno pronto
Immagine top news n.3 Lazio, Floriani Mussolini ha rinnovato il suo contratto fino al 2031: il comunicato del club
Immagine top news n.4 Inter, Bonny rischia un mese di stop: ecco tutte le partite che salterà
Immagine top news n.5 Rocchi: "Gli arbitri vanno tutelati, ciò che è successo a Ferrieri Caputi è inaccettabile"
Immagine top news n.6 Sassuolo, ecco Roberto D'Aversa: il comunicato con l'annuncio del nuovo allenatore
Immagine top news n.7 Cisse: "Balotelli il mio modello in Nazionale. Al Milan per vincere tutto"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.2 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
Immagine news podcast n.4 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti e Allegri: quale lavoro salvare? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Gabriella Grassi: Gregucci e Martini ricordano la storica segretaria della Lazio
Immagine news Altre Notizie n.3 Rampulla: "Spalletti con i tanti infortuni non ha mai avuto la vera Juve"
Serie A
Immagine box news Serie A Italia, Palestra: "Al Chelsea è tutto positivo. La ferita di Zenica resterà per sempre"
Immagine box news Serie A Come ti scaccio via l'Inter: la Lazio quadruplica lo stipendio di Floriani Mussolini
Immagine box news Serie A Allegri e Spalletti, due lavori in affanno: costruire o gestire, nessuno convince
Immagine box news Serie A Flop tra West Ham e Milan, Fullkrug riconosce: "Non ho disimparato a giocare a calcio lì"
Immagine box news Serie A Galderisi: "Mancini è attaccato alla maglia. Conte alla Juve? Sono con Spalletti al 100%"
Immagine box news Serie A Sosta nazionali di novembre, tutti i giocatori che lasciano le squadre di Serie A
Serie B
Immagine box news Serie B Valentini su D'Uffizi: "Portato ad Ascoli a parametro zero. Può ambire alla Serie A"
Immagine box news Serie B Palermo, Mazzitelli farà posto al rientro di Strefezza. Ma a gennaio sarà il 'primo acquisto'
Immagine box news Serie B Da D'Uffizi e Zeroli a Makoumbou e Shpendi, tutti i convocati in Nazionale della Serie B
Immagine box news Serie B SudTirol, Zeroli convocato da Baldini: prenderà parte alle sfide dell'Italia Under 21
Immagine box news Serie B Serie B, la classifica degli allenatori dopo l'11ª giornata: Galloppa e Tomei al comando
Immagine box news Serie B Vicenza, aumentano le chance di permanenza di Gallo. Prevale la linea della tifoseria
Serie C
Immagine box news Serie C Colpo di scena a Forlì: il tecnico Campedelli si è dimesso per motivi personali
Immagine box news Serie C Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate ad Armini e Matino. Inibizione per Criscitiello
Immagine box news Serie C Pianese, è addio con l'esterno Peli: risolto consensualmente il contratto
Immagine box news Serie C Serie C, gli arbitri della 14ª giornata: Dorillo per Salernitana-Catania, Vingo a Ravenna
Immagine box news Serie C Salernitana, parla Faggiano: "Non sono un mercenario. Da venerdì squadra in ritiro, non punitivo"
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: il Carpi esonera Cassani. Arriva Miramari
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Immagine box news Calcio femminile Niente derby in NWSL: Cantore e Di Gugliemo vanno avanti, Bonansea eliminata
Immagine box news Calcio femminile Da Fiskerstrand a Bugeja, la Top11 della sesta giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Golden Boy, i premi al femminile: vince la svedese Schroder. Premiata anche Galli
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Grassadonia: "La maschile non è una sorpresa: durerà. Ma io preferisco la femminile"
Immagine box news Calcio femminile Roma e Inter galoppano, la Lazio è irriconoscibile: il punto dopo la 6ª giornata di Serie A Women
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
10 novembre 2017, inizia l'incubo: l'Italia di Ventura perde in Svezia per uno a zero
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi