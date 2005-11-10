Oviedo, Raul si presenta: "Qualcosa andrà chiesto a gennaio. Futuro al Real? Mi vedo qui"

Raul Gonzalez è partito: il suo incarico da allenatore del Real Oviedo è iniziato. Prima in tenuta di allenamento per dirigere la sua prima sessione con la squadra rilevata e poi in abito da sera per la sua presentazione in conferenza stampa. Il nuovo tecnico di 49 anni è stato accompagnato da una parte dei vertici del club, prima di spiegare la sua firma fino al 2028: "Dopo un periodo senza allenare avevo la speranza di poter scegliere un posto con tradizione e una città con passione per il calcio. Il club e soprattutto David (il direttore sportivo Fernandez) mi hanno convinto a prendere questa decisione e a mettermi alla guida di questo progetto che mi entusiasma per la storia del club e la tifoseria".

Il prosieguo

Perché proprio l'Oviedo? "Ho avuto alcuni avvicinamenti con altri club ma mi ha convinto questa proprietà che è seria, che da tempo aiuta la città, con una città sportiva in sviluppo e che è fondamentale per continuare a crescere", ha detto Raul. "Ho trovato persone nella direzione sportiva e generale, ho parlato con Cazorla, con César, sento che è un posto dove fare ciò che chiede la mia testa. Ho grande entusiasmo, credo di poter dare un contributo, David mi conosce e ho bisogno dell'aiuto dei giocatori".

Il piano

A proposito del livello della squadra l'allenatore spagnolo ha detto: "C'è una rosa con equilibrio, e tutto mi ha incoraggiato a prendere la decisione. I momenti arrivano quando arrivano. Ci sono state cose buone in questa stagione, tutti pensano che debba stare più in alto, e noi ci proveremo. Vogliamo essere all'altezza di questo club. Vogliamo creare un'identità, prenderemo le cose buone che sono molte perché non c'è tempo per prepararci. Ai giocatori ho sentito che hanno voglia di fare le cose per bene".

La proposta di gioco

"Siamo in un periodo di valutazione, di osservazione delle dinamiche. Le partite prima di Natale ci daranno molte informazioni, ma la partita di sabato è la più importante. Mi piace una squadra verticale, aggressiva, che cerchi il gol, che sappia difendere... Vedremo che giocatori avremo per sabato, ne perdiamo uno (Enzo), ma è importante", ha spiegato Raul. "Ogni partita bisogna lottare e combattere per i 3 punti. È una maratona con molte battaglie. Cercheremo di essere ben posizionati e lotteremo per l'obiettivo, che deve essere stare in Primera Division".

Futuro al Real?

C'è chi, invece, ha frettolosamente domandato se si veda in futuro al Real Madrid, nonostante abbia appena accettato l'incarico di allenare l'Oviedo. E l'ex attaccante dei blancos ha replicato: "Mi vedo qui. È dove mi hanno dato l'opportunità e la fiducia. E sono molto contento. Non mi tolgo il sorriso, sono un privilegiato per andare ogni giorno ad allenare questa squadra. Che la gente si diverta, che veda una squadra che ha lottato con coraggio, che non si arrende mai".

A gennaio si compra?

"La lettera la si manda sempre, qualcosa andrà chiesto", ha confidato il nuovo tecnico del Real Oviedo. "Siamo in un momento in cui vediamo come evolvono i giocatori. Vedremo cosa potremo dire. Spingiamo nella stessa direzione. Ci faremo forti, ho una buona rosa, non mi lamento, se vedremo cose migliorabili, lo faremo".