L'Ajax rimborserà i tifosi presenti ad Alkmaar dopo l'umiliazione per 6-0
I tifosi dell'Ajax saranno rimborsati del biglietto dopo l'umiliante sconfitta subita contro l'AZ Alkmaar (6-0) ieri sera in KNVB Bekker, la coppa nazionale. C'è sconcerto tra i sostenitori per il terribile ko e in merito si è espresso il tecnico ad interim Fred Grim: "Penso che dovremmo rimborsare i biglietti ai tifosi ospiti e lo faremo tutti". L'allenatore ha poi aggiunto: "Ho chiarito fin dall'inizio che per noi la coppa è semplicemente importante. Poi è tutta una questione di come una squadra inizia una partita del genere. E sotto questo aspetto, insieme, abbiamo fatto davvero un pessimo lavoro."
Non si tratta di un record assoluto, poiché la sconfitta più ampia che i lancieri abbiano subito risale al 1913, quando incassarono un 1-9 contro il DFC. E in tempi più recenti un punteggio tennistico arrivò due anni fa, nel Klassiker contro il Feyenoord al De Kuip. E incredibilmente non è nemmeno l'umiliazione più grande mai subita nella coppa nazionale, se consideriamo che due anni fa, nel secondo turno, la squadra venne eliminata dall'Hercules, squadra dilettantistica di quarta divisione.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.