L'Ajax rimborserà i tifosi presenti ad Alkmaar dopo l'umiliazione per 6-0

I tifosi dell'Ajax saranno rimborsati del biglietto dopo l'umiliante sconfitta subita contro l'AZ Alkmaar (6-0) ieri sera in KNVB Bekker, la coppa nazionale. C'è sconcerto tra i sostenitori per il terribile ko e in merito si è espresso il tecnico ad interim Fred Grim: "Penso che dovremmo rimborsare i biglietti ai tifosi ospiti e lo faremo tutti". L'allenatore ha poi aggiunto: "Ho chiarito fin dall'inizio che per noi la coppa è semplicemente importante. Poi è tutta una questione di come una squadra inizia una partita del genere. E sotto questo aspetto, insieme, abbiamo fatto davvero un pessimo lavoro."

Non si tratta di un record assoluto, poiché la sconfitta più ampia che i lancieri abbiano subito risale al 1913, quando incassarono un 1-9 contro il DFC. E in tempi più recenti un punteggio tennistico arrivò due anni fa, nel Klassiker contro il Feyenoord al De Kuip. E incredibilmente non è nemmeno l'umiliazione più grande mai subita nella coppa nazionale, se consideriamo che due anni fa, nel secondo turno, la squadra venne eliminata dall'Hercules, squadra dilettantistica di quarta divisione.