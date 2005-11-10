Quanti sono i gol di Ronaldo? Mistero sulla rete contro l'Al-Faisaly: per alcune fonti non è sua

Cristiano Ronaldo continua la sua rincorsa verso il traguardo leggendario dei 1000 gol in carriera, ma intorno al suo storico conteggio è nata una nuova discussione. Dopo la tripletta realizzata giovedì nella vittoria di Al-Nassr contro l’Al-Kholood (5-3), il fuoriclasse portoghese viene accreditato di 984 o 985 reti, a seconda delle fonti.

Una differenza minima, ma che assume un peso particolare considerando la vicinanza a un record mai raggiunto nel calcio moderno. Il motivo della discordanza risale alla partita del 23 ottobre contro l’Al-Faisaly, terminata 3-1 per Al-Nassr: iIn quell’occasione Ronaldo aveva segnato di testa su una punizione calciata da Joao Félix, celebrando quella rete come il 982° gol della sua carriera. Le immagini dell’azione, però, non hanno chiarito definitivamente se il portoghese abbia effettivamente toccato il pallone oppure se la traiettoria sia stata modificata dal difensore brasiliano Andrei Girotto, autore quindi di un possibile autogol.

La differenza tra Saudi Pro League e Transfermarkt

La Saudi Pro League e Al-Nassr hanno deciso di assegnare la rete a Ronaldo, portando il suo totale a 985 gol dopo la tripletta contro l’Al-Kholood. Diversa invece la valutazione di un portale autorevole come Transfermarkt, che considera l’episodio un’autorete di Girotto e assegna al cinque volte Pallone d’Oro 984 reti.

Una situazione particolare per un giocatore che ha sempre dato grande importanza alla precisione dei suoi numeri. "Tutti i miei gol sono filmati. E io ho le prove", aveva dichiarato in passato Ronaldo, sottolineando la differenza rispetto ad altri grandi campioni del passato - in particolare Pelé - i cui conteggi comprendevano anche partite giovanili o non ufficiali. Al di là della cifra esatta, il dato resta impressionante: a 41 anni, Cristiano Ronaldo è a un passo dal grande obiettivo.