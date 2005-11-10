Un ritorno di fiamma o una scelta meno forte: il Lens valuta il sostituto di Cahuzac

Il Lens pensa al passato per ripartire. Dopo l’esonero - ancora non ufficiale - di Yannick Cahuzac, la società francese ha individuato in Pierre Sage il candidato principale per la panchina. Un ritorno che avrebbe del clamoroso: l’allenatore aveva lasciato il club al termine della scorsa stagione per inseguire il sogno della Premier League, firmando con il Crystal Palace, ma ora potrebbe fare nuovamente tappa nel Pas-de-Calais.

Il rapporto con il club è tornato a ricucirsi

Secondo le informazioni provenienti dalla Francia, il proprietario Joseph Oughourlian considera Sage una priorità assoluta. Il divorzio della scorsa estate non era stato semplice, con alcune tensioni soprattutto sul piano della comunicazione con la dirigenza, ma il tempo avrebbe contribuito a ridurre le distanze. Anche il rapporto con i tifosi, inizialmente segnato dalla delusione per l’addio, sembra essersi ricomposto: l’ipotesi di un ritorno ha infatti generato entusiasmo nell’ambiente.

Lens in crisi, ma Sage non è l’unica opzione

La situazione attuale del Lens ha accelerato la ricerca di un nuovo allenatore, che sarebbe il terzo della stagione (a settembre era stato esonerato Dino Toppmoller). La squadra occupa l’undicesimo posto in Ligue 1 e arriva da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, compreso il pesante 9-1 subito contro il Como in Champions League. La dirigenza valuta comunque anche altre piste: tra i nomi graditi figura Didier Digard, libero dopo l’esperienza al Le Havre.