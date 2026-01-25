Bundesliga, il Friburgo prima si fa gol da solo e poi rimonta contro il Colonia: 2-1 e 7° posto
Vittoria per 2-1 del Friburgo contro il Colonia nel 19° turno di Bundesliga. Dopo l'autogol di Rosenfelder al 10', i padroni di casa hanno rimontato con Schernhant all'11' e Matanovic al 44'. Questo successo vale per i biancorossi il settimo posto in classifica, mentre gli ospiti restano decimi.
Il programma completo del 19° turno di Bundesliga
Venerdì 23 gennaio
St Pauli - Amburgo 0-0
Sabato 24 gennaio
Bayern Monaco - Augsburg 1-2
Bayer Leverkusen - Werder Brema 1-0
Eintracht Francoforte - Hoffenheim 1-3
Mainz - Wolfsburg 3-1
Heidenheim - Lipsia 0-3
Union Berlino - Borussia Dortmund 0-3
Domenica 25 gennaio
Borussia Monchengladbach - Stoccarda 0-3
Friburgo - Colonia 2-1
La classifica aggiornata
Bayern 50 (19 partite giocate)
Dortmund 42 (19)
Hoffenheim 36 (18)
Stoccarda 36 (19)
RB Lipsia 35 (18)
Leverkusen 32 (18)
Friburgo 27 (19)
Francoforte 27 (19)
Union Berlino 24 (19)
Colonia 20 (19)
Monchengladbach 20 (19)
Wolfsburg 19 (19)
Augusta 19 (19)
Amburgo 18 (18)
Brema 18 (18)
Magonza 15 (19)
St. Pauli 13 (18)
Heidenheim 13 (19)