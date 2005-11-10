Felipe Melo ha preso le difese di Cristiano Ronaldo, criticando il modo in cui, secondo lui, è stato trattato negli ultimi tempi. L'ex centrocampista ha ricordato l'impatto avuto da CR7 sulla storia della Nazionale lusitana: "Concordo pienamente con la madre di Ronaldo. Il modo in cui viene trattata una leggenda come lui è una vergogna, il massimo dell'ingratitudine", ha dichiarato Felipe Melo. "Che gli altri pensino quello che vogliono, questa è la mia opinione. Sembra che abbiano dimenticato chi sia davvero Cristiano".

I titoli grazie a lui

L'ex giocatore di Juventus e Inter ha poi sottolineato il cambiamento vissuto dal Portogallo nell'era Ronaldo: "C'è un Portogallo prima di Cristiano e uno dopo Cristiano. Prima di lui quanti titoli aveva vinto la Nazionale? Zero, niente". Secondo Felipe Melo, il fuoriclasse dell'Al Nassr ha contribuito a trasformare il ruolo del Portogallo nel calcio internazionale: "Con Ronaldo hanno vinto l'Europeo e due Nations League. Il Portogallo ha finalmente ottenuto il rispetto che meritava".

Una leggenda non dovrebbe essere trattata così

Il brasiliano ha aggiunto di aver considerato la selezione portoghese tra le più forti al mondo prima dell'ultimo Mondiale, mostrando sorpresa per le critiche ricevute da una figura così importante. "Parliamo di una leggenda, non dovrebbe essere trattata in questo modo", ha concluso.