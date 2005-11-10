L'Aston Villa non considera Boubacar Kamara sul mercato, ma un'offerta da circa 80 milioni di sterline potrebbe cambiare gli scenari. Il centrocampista francese, 26 anni, è un elemento fondamentale per Unai Emery: ha giocato da titolare tutte le partite di Premier League disputate finora e rappresenta un punto di riferimento per gli equilibri della squadra. Il Chelsea è tra i club maggiormente interessati, mentre CaughtOffside segnala anche l'attenzione di Arsenal e Liverpool.

Il contratto di Kamara scade nel 2030 e mette il Villa in una posizione di forza. Una cessione a gennaio è considerata altamente improbabile, anche per l'assenza di Amadou Onana, fuori a lungo termine. La prossima estate, invece, il club potrebbe prendere in considerazione una proposta importante, a patto di poter reinvestire il ricavato per trovare un sostituto all'altezza e rinforzare la rosa.