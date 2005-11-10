Tottenham, occhi su Oh Hyeon-gyu: il Besiktas fissa il prezzo a 30 milioni
Daniel Uccellieri
Il Tottenham guarda in Turchia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Nel mirino del club londinese è finito Oh Hyeon-gyu, attaccante sudcoreano arrivato al Besiktas dal Genk nella sessione invernale della scorsa stagione per 14 milioni di euro. Il classe 2001. Vincenzo Italiano lo sta usando principalmente come alternativa a Dusan Vlahovic, ma nonostante tutto il coreano ha attirato l'attenzione degli Spurs grazie alle prestazioni offerte nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. Il giocatore, almeno per il momento, non sembra vivere con particolare insofferenza il ruolo di riserva, ma potrebbe essere attratto dalla possibilità di trovare maggiore continuità in una squadra disposta a garantirgli più spazio. La Premier League rappresenterebbe un passaggio importante per il suo percorso professionale.
Il Besiktas, dal canto suo, non ha intenzione di privarsi facilmente dell'attaccante, legato al club da un contratto fino al 2029. La dirigenza turca non sta prendendo in considerazione una cessione, ma potrebbe cambiare posizione davanti a una proposta da almeno 30 milioni di euro.
Oh Hyeon-gyu è inoltre un giocatore apprezzato dall'allenatore Vincenzo Italiano. La situazione potrebbe quindi riservare sviluppi interessanti durante il mercato invernale, con il Tottenham pronto a valutare un possibile affondo.