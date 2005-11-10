Bournemouth, Kroupi può partire a gennaio: duello Chelsea-Arsenal per l'attaccante
Daniel Uccellieri
Il mercato di gennaio potrebbe accendere una sfida tra Chelsea e Arsenal per Eli Junior Kroupi. L'attaccante ventenne del Bournemouth, protagonista con 13 gol in Premier League nella scorsa stagione, è finito nel mirino delle due big londinesi. Secondo quanto riportato da caughtoffside.com, i Blues seguono anche il suo compagno di squadra Alex Scott.
Il Chelsea cerca nuove soluzioni offensive, soprattutto dopo le difficoltà incontrate durante l'assenza di Joao Pedro. Kroupi, capace di giocare sia da centravanti sia sulla fascia sinistra, rappresenterebbe un rinforzo interessante. Resta da capire quanto spazio potrebbe trovare in una rosa già ricca di alternative.
Sull'attaccante francese c'è però anche l'Arsenal. I Gunners potrebbero offrirgli un progetto ambizioso e la possibilità di inserirsi in un reparto offensivo alla ricerca di nuovi protagonisti.
La corsa è ancora tutta da definire, ma il Bournemouth potrebbe dover resistere agli assalti delle grandi già nella prossima finestra di mercato.