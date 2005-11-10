Intervenuto ai microfoni ufficiali del club dopo la sconfitta per 4-0 contro il Liverpool, il centrocampista del Manchester United Kobbie Mainoo ha esortato i compagni di squadra ad assumersi la responsabilità della situazione, avvertendo che solo i giocatori possono tirare fuori il club dalla zona retrocessione: "Ora è tutta una questione di carattere. Siamo al punto più basso di sempre e nessuno verrà a salvarci. Non arriveranno mani in aiuto, quindi dobbiamo lavorare insieme e sostenerci a vicenda. Speriamo che le cose possano cambiare".

Poi un pensiero anche a Mauricio Pochettino, il quale ha vissuto un debutto da incubo sulla panchina dei Red Devils: "Sappiamo tutti che dobbiamo supportare il nuovo allenatore continuando a lavorare in allenamento. Questo è tutto ciò che possiamo fare".

Poi l'attacco all'arbitro: "Ho la sensazione che la partita sia stata chiusa presto da una decisione dell'arbitro che non credo possa essere da cartellino rosso. La palla è già con il portiere quando è caduto, due giocatori che corrono a tutta velocità. Non si può rimproverare nulla ai ragazzi per la grinta dimostrata e dobbiamo accettare la delusione della partita e andare avanti. Non abbiamo tempo per rimuginarci sopra, non vediamo l'ora di giocare contro lo Sporting".