Il calcio islandese piange la scomparsa di Ingvar Jonsson. Il portiere del Víkingur, club campione d'Islanda in carica, si è spento all'età di 37 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. A darne notizia è stata la stessa società attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social: “È con grande tristezza e profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro caro amico e compagno di squadra Ingvar Jonsson, portiere del Víkingur, avvenuta mercoledì 25 novembre, circondato dai suoi cari. Il cuore del club e di tutti i tifosi del Víkingur è con la sua famiglia e i suoi cari. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

Quattro campionati e tre Supercoppe con il Víkingur

Jonsson militava nel Víkingur dal 2020 e aveva contribuito a uno dei periodi più vincenti della storia recente del club, conquistando quattro titoli nazionali e tre Supercoppe islandesi. La sua ultima apparizione tra i pali risaliva allo scorso 3 maggio, in occasione della sfida contro il Keflavik. Nel corso della carriera aveva maturato diverse esperienze anche all'estero, indossando le maglie delle norvegesi Start, Sandnes e Sandefjord e dei danesi del Viborg.

Fece parte della storica Islanda di Euro 2016

Jonsson aveva collezionato anche otto presenze con la nazionale maggiore islandese. Il portiere faceva parte della spedizione che nel 2016, alla prima partecipazione dell'Islanda alla fase finale di un Campionato Europeo, riuscì a raggiungere a sorpresa i quarti di finale della competizione, scrivendo una delle pagine più memorabili della storia calcistica del Paese.