La Federcalcio turca ha condannato fermamente le azioni "inaccettabili" della polizia georgiana nei confronti dei tifosi del Besiktas che hanno srotolato uno striscione favorevole alla Palestina durante la partita di Europa League contro la squadra israeliana dell'Hapoel Beer-Sheva. Il club turco è già insorto per vie pubbliche e tramite comunicato ufficiale ha condannato l'uso "sproporzionato" della forza da parte delle forze dell'ordine, invocando azioni presso UEFA e Consolato.

Cos'è successo

La partita era stata spostata da Istanbul a Batumi, in Georgia, per motivi di sicurezza, ma ha dovuto essere sospesa al 25º minuto a seguito di scontri che hanno coinvolto i sostenitori del Besiktas e la polizia locale. Sia la squadra arbitrale che i giocatori del Besiktas e Vincenzo Italiano hanno lasciato il campo, ma il gioco è potuto riprendere 30 minuti più tardi. "Condanniamo fermamente gli atteggiamenti, i comportamenti e le azioni inaccettabili rivolti ai tifosi del Besiktas all'interno e all'esterno dello stadio prima e durante la partita di UEFA Europa League tra la nostra rappresentante Besiktas e l'Hapoel Beer-Sheva", si legge in un comunicato della federazione turca.

Le testimonianze

L'emittente turca NTV ha riferito che la polizia georgiana è entrata sugli spalti e ha usato spray al peperoncino contro i tifosi del Besiktas. Il servizio aggiunge che ci sono stati cori anti-israeliani da parte dei tifosi turchi e che i giocatori del Besiktas e il direttore sportivo Onder Ozen hanno parlato con i sostenitori per cercare di calmare gli animi prima della ripresa del gioco. Hakan Fidan, ministro degli Esteri della Turchia, ha parlato con l'omologa georgiana Maka Botchorishvili in seguito all'accaduto. "Funzionari dell'ambasciata turca a Tbilisi e del Consolato Generale a Batumi sono allo stadio", ha dichiarato una fonte del ministero degli Esteri turco. "Sono state adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e tutelare i loro diritti".