La vittoria dell'Olympique Marsiglia contro il Levski Sofia passa inevitabilmente in secondo piano rispetto ai gravi episodi di violenza verificatisi sugli spalti del Vélodrome. La formazione di Bruno Genesio, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Le Mans, si è imposta per 1-0 nella quinta giornata di Europa League, entrando tra le prime 24 della classifica. A rovinare la serata sono stati però gli scontri tra le due tifoserie: secondo quanto riportato da RMC Sport, undici sostenitori bulgari sono rimasti feriti, cinque dei quali hanno necessitato del ricovero in ospedale.

La denuncia del direttore generale del Levski Sofia

Durissime le dichiarazioni rilasciate nel post-partita dal direttore generale del club bulgaro, Borimirov, che ha denunciato presunte gravi carenze nella gestione della sicurezza all'interno dell'impianto francese: “Spero che non si giochino mai più partite di Coppa dei Campioni in questo stadio! Abbiamo visto molte cose, cose davvero terribili”. Il dirigente ha inoltre sollevato interrogativi sulle responsabilità degli addetti alla sicurezza.

Genesio condanna gli episodi di violenza

Borimirov ha contestato anche le modalità d'intervento delle forze dell'ordine: “Dov'era la sicurezza? Dov'erano gli steward? Non c'era assolutamente nessuno a fermarli o ad aiutare i nostri tifosi”. Sulla vicenda è intervenuto anche l'allenatore dell'Olympique Marsiglia, Bruno Genesio, che in conferenza stampa ha espresso il proprio rammarico per quanto accaduto: “Non avevamo alcuna informazione quando siamo entrati in campo. È molto deplorevole”.