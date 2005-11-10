Il Bayern Monaco ha danneggiato Jamal Musiala con le sue dichiarazioni pubbliche? Oliver Kahn, ex CEO del club bavarese, si è espresso a chiare lettere e dettagliatamente sul caso del trequartista tedesco, elogiando il ruolo di Joshua Kimmich come capitano, in difesa della gestione del caso del compagno di squadra.

Nessuna pietà

"Ancora oggi non riesco a capire perché siano state fatte queste dichiarazioni, perché cosa si è ottenuto adesso? Si è indebolito Jamal, lo si è in qualche modo danneggiato", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sports DE in merito alla comunicazione relativa alle valutazioni sul futuro del 23enne in base alla salute del giocatore. "In un certo senso si registra anche un danno economico. La squadra viene in parte destabilizzata. È difficile capire cosa si volesse esattamente ottenere pubblicamente. Forse si voleva fare pressione sugli agenti di Jamal", ha ipotizzato l'ex dirigente del Bayern.

La reazione

"Dal mio punto di vista, certe cose non andrebbero rese pubbliche", ha ribadito Kahn. "Sono questioni che dovrebbero svolgersi nell'ufficio del consiglio direttivo, dove si ha tutto il diritto di affrontare la situazione. Conosco ancora molto bene Jamal dai miei tempi. Il giocatore poi scende in campo e sa benissimo come stanno le cose. Tutti lo osservano". Sul contratto che lega Musiala al Bayern Monaco fino al 2030 l'ex CEO della società bavarese ha risposto: "Dal punto di vista del diritto del lavoro esiste un contratto. Al momento Jamal è sano, non è in malattia. Non posso mettermi a riflettere su questo o addirittura pretendere dal giocatore di orientare qualcosa in una determinata direzione per ragioni di decoro. Lo ritengo problematico. Quando rinnova un contratto, il club sa quale rischio si assume".

Il pensiero su Kimmich

Il capitano del Bayern, Joshua Kimmich, non è rimasto in silenzio sulla gestione del caso di Musiala: "Joshua Kimmich è sempre stato un tipo che parla chiaro", ha sottolineato Kahn. "In questo caso non è stato sorprendente, perché ci si aspetta che il capitano si schieri davanti al giocatore per mostrare alla squadra: 'Ehi ragazzi, vogliamo essere un baluardo. In questo momento abbiamo molte difficoltà. Ora non dobbiamo lasciarci dividere'. Quello di Joshua è stato un segnale importante".